Erutta il vulcano Kilauea, le esplosioni investono la webcam

Il vulcano Kīlauea, nelle Hawaii, è tornato a eruttare con nuove fuoriuscite di lava dai suoi crateri. Durante l'evento, un vortice di vento e cenere generato dall'attività vulcanica ha investito una webcam che stava trasmettendo in diretta le immagini dell'eruzione. Secondo l'United States Geological Survey, il Kilauea continua a registrare episodi eruttivi intermittenti dal dicembre 2024 ed è considerato uno dei vulcani più attivi al mondo.