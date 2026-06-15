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Erutta il vulcano Kilauea, le esplosioni investono la webcam

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Il vulcano Kīlauea, nelle Hawaii, è tornato a eruttare con nuove fuoriuscite di lava dai suoi crateri. Durante l'evento, un vortice di vento e cenere generato dall'attività vulcanica ha investito una webcam che stava trasmettendo in diretta le immagini dell'eruzione. Secondo l'United States Geological Survey, il Kilauea continua a registrare episodi eruttivi intermittenti dal dicembre 2024 ed è considerato uno dei vulcani più attivi al mondo.

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