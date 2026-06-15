G7 a Evian: in agenda guerra, economia e tecnologia

Il G7 ha preso il via a Evian-les-Bains. Oltre alla Francia, paese ospitante, al vertice partecipano Canada, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e, in rappresentanza dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Il primo a essere accolto a Evian dal presidente francese Emmanuel Macron è stato il premier britannico Keir Starmer. Poi sono arrivati il premier canadese Mark Carney, il presidente americano Donald Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la premier giapponese Sanae Takaichi e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. In programma fino al 17 giugno, oltre a ospitare diversi incontri bilaterali, il vertice affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. In agenda in particolare il conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente con i recenti sviluppi sulla guerra in Iran. Durante il summit si discuterà anche di crescita economica, dazi e del futuro dell'intelligenza artificiale.