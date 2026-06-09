Albania, protesta contro il resort legato a Jared Kushner

Migliaia di persone sono scese in piazza a Tirana per protestare contro un progetto di resort di lusso sulla costa meridionale dell'Albania, promosso da una società collegata a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Il piano, del valore di 1,4 miliardi di euro, riguarda un tratto di litorale vicino all'area protetta di Vjosa-Narta. Gli ambientalisti denunciano il rischio di danni a spiagge incontaminate e a un ecosistema che ospita fenicotteri, foche e siti di nidificazione delle tartarughe marine.
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