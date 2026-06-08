Barcellona, la Sagrada Familia in attesa di Papa Leone

Immagini della basilica della Sagrada Familia a Barcellona, con la torre dedicata a Gesù Cristo e la croce, recentemente inaugurate, che puntano verso il cielo in attesa della prossima visita di Papa Leone nella capitale catalana, prevista per il 9 giugno. Il pontefice dovrebbe presiedere una messa solenne all'interno del capolavoro di Antoni Gaudí il 10 giugno e benedire la torre appena completata. La visita coincide con il centenario della morte di Gaudí, aggiungendo un peso simbolico a una basilica che rimane sia un luogo di culto che un punto di riferimento architettonico globale.