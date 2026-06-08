Raid su Israele, ospedali trasferiscono pazienti nei bunker

Gli ospedali israeliani hanno iniziato a trasferire d'urgenza i pazienti in strutture sotterranee e rifugi fortificati a seguito degli attacchi iraniani che hanno colpito diverse aree del Paese. Al Sheba Medical Center, vicino a Tel Aviv, un parcheggio è diventato un reparto protetto, mentre ad Haifa è stato attivato l'ospedale sotterraneo. Teheran ha annunciato la fine della prima ondata di raid, scattata dopo i bombardamenti israeliani a Beirut.
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