Raid su Israele, ospedali trasferiscono pazienti nei bunker

Gli ospedali israeliani hanno iniziato a trasferire d'urgenza i pazienti in strutture sotterranee e rifugi fortificati a seguito degli attacchi iraniani che hanno colpito diverse aree del Paese. Al Sheba Medical Center, vicino a Tel Aviv, un parcheggio è diventato un reparto protetto, mentre ad Haifa è stato attivato l'ospedale sotterraneo. Teheran ha annunciato la fine della prima ondata di raid, scattata dopo i bombardamenti israeliani a Beirut.