Papa a Madrid: "Ascoltare grido di pace, stop divisioni"

Papa Leone XIV ha aperto il suo viaggio in Spagna con un discorso al Palazzo Reale di Madrid davanti al re Felipe VI, esortando i leader mondiali a evitare approcci identitari e divisivi per guadagnare consenso e ad ascoltare il grido di pace del mondo. "Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna continuare a promuovere i negoziati - ha spiegato il Pontefice -. In Iran non è una guerra giusta". Infine un passaggio sugli abusi sessuali nel clero, definiti da Leone XIV "una ferita ancora aperta".