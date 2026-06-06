Papa a Madrid: "Ascoltare grido di pace, stop divisioni"

Papa Leone XIV ha aperto il suo viaggio in Spagna con un discorso al Palazzo Reale di Madrid davanti al re Felipe VI, esortando i leader mondiali a evitare approcci identitari e divisivi per guadagnare consenso e ad ascoltare il grido di pace del mondo. "Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna continuare a promuovere i negoziati - ha spiegato il Pontefice -. In Iran non è una guerra giusta". Infine un passaggio sugli abusi sessuali nel clero, definiti da Leone XIV "una ferita ancora aperta".
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