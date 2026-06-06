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Papa a Madrid: "Ascoltare grido di pace, stop divisioni"

Mondo

Papa Leone XIV ha aperto il suo viaggio in Spagna con un discorso al Palazzo Reale di Madrid davanti al re Felipe VI, esortando i leader mondiali a evitare approcci identitari e divisivi per guadagnare consenso e ad ascoltare il grido di pace del mondo. "Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna continuare a promuovere i negoziati - ha spiegato il Pontefice -. In Iran non è una guerra giusta". Infine un passaggio sugli abusi sessuali nel clero, definiti da Leone XIV "una ferita ancora aperta".

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