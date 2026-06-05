Madrid, massima sicurezza per la visita di Papa Leone XIV

La Spagna ha avviato la più grande operazione di sicurezza della sua storia in vista dell'arrivo di Papa Leone XIV, che dal 6 giugno visiterà Madrid, la Catalogna e le Isole Canarie per una settimana. Il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ha confermato il dispiegamento di oltre 15.000 agenti tra polizia nazionale, Guardia Civil, forze locali e supporto militare. Leone XIV sarà anche il primo Pontefice a parlare al parlamento spagnolo.
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