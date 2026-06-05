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Madrid, massima sicurezza per la visita di Papa Leone XIV

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La Spagna ha avviato la più grande operazione di sicurezza della sua storia in vista dell'arrivo di Papa Leone XIV, che dal 6 giugno visiterà Madrid, la Catalogna e le Isole Canarie per una settimana. Il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ha confermato il dispiegamento di oltre 15.000 agenti tra polizia nazionale, Guardia Civil, forze locali e supporto militare. Leone XIV sarà anche il primo Pontefice a parlare al parlamento spagnolo.

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