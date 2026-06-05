Washington, la Reflecting Pool torna a riempirsi d'acqua

Le squadre di operai hanno ripreso i lavori nella "Reflecting Pool" del Lincoln Memorial a Washington dopo un importante intervento di restauro. La vasca, ridipinta dopo anni di deterioramento, è tornata a riempirsi d'acqua. L'intervento fa parte di un piano più ampio voluto dall'amministrazione Trump per rinnovare alcuni luoghi simbolo della capitale americana. Tra i progetti previsti anche un arco alto 76 metri e una sala da ballo vicino alla Casa Bianca.
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