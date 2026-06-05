Nuove tensioni tra le guardie costiere di Taiwan e Cina

Secondo quanto riferito da Taiwan, il 5 giugno le guardie costiere taiwanesi e cinesi sono state coinvolte in un altro scontro teso nei pressi delle Isole Pratas, situate in posizione strategica all'estremità settentrionale del Mar Cinese Meridionale. Si tratta della seconda volta in due settimane che si verifica un episodio del genere. Situate all'incirca tra il sud di Taiwan e Hong Kong, le Isole Pratas, controllate da Taiwan, sono considerate da alcuni esperti di sicurezza vulnerabili agli attacchi cinesi a causa della loro distanza - più di 400 km - dall'isola di Taiwan. La Guardia Costiera di Taiwan ha dichiarato che il 5 mattina ha avvistato una nave della Guardia Costiera cinese che ha poi “forzato l'accesso” alle acque riservate intorno alle Pratas dopo aver accelerato e aver effettuato una brusca virata, ignorando gli avvertimenti della nave taiwanese.