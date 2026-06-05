Libano, nuovi attacchi israeliani nel sud del paese

Colonne di fumo si sono alzate nel Libano meridionale, a seguito di attacchi israeliani registrati il 5 giugno. Il giorno prima il movimento filo-iraniano Hezbollah aveva respinto un nuovo cessate il fuoco in Libano e Israele aveva dichiarato che non avrebbe ritirato le truppe dal Paese, minando gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volti a porre fine ai combattimenti in quella zona per raggiungere la pace con Teheran. L'Iran ha posto il cessate il fuoco in Libano come condizione per qualsiasi accordo di pace con Washington e negli ultimi giorni ha suggerito che potrebbe intervenire direttamente a sostegno del suo alleato Hezbollah se Israele dovesse continuare o intensificare gli attacchi nella regione.
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