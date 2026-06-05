Nuova Delhi, nuovo intervento al ginocchio per il Dalai Lama

Il Dalai Lama, leader spirituale tibetano di 90 anni, è arrivato a New Delhi per un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Lo ha reso noto Penpa Tsering, presidente dell'Amministrazione Centrale Tibetana in esilio. Il Nobel per la Pace ha raggiunto la capitale indiana con un volo dell'aviazione militare da Dharamshala, città himalayana nel nord dell'India dove vive in esilio. Il Dalai Lama aveva già subito un'operazione allo stesso ginocchio a New York nel 2024.