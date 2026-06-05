Albania, proteste contro il resort di lusso legato a Kushner

Migliaia di albanesi sono scesi nelle strade di Tirana per protestare contro un progetto edilizio pianificato da una società legata a Jared Kushner, genero di Donald Trump, in una zona della costa adriatica particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Il resort da 1,4 miliardi di euro è guidato dalla società di investimento di Kushner, Affinity Partners, su un'isola al largo dell'Albania e su un tratto di costa non urbanizzato vicino al paesaggio protetto di Vjosa-Narta, una zona umida che ospita fenicotteri, foche e siti di nidificazione delle tartarughe marine. Gli ambientalisti si oppongono al progetto, che secondo loro avrebbe un impatto su diverse centinaia di ettari di spiagge incontaminate. Le proteste da parte della popolazione locale e delle organizzazioni no profit sono iniziate dopo che i promotori hanno eretto grandi recinzioni di filo spinato nel sito proposto a Zvernec, vicino a Valona.