Argentina, marcia contro i femminicidi dopo 14enne uccisa

In Argentina decine di migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires davanti al Congresso contro la violenza di genere. La protesta ha fatto seguito all'omicidio di una 14enne a Cordoba, stuprata, uccisa e smembrata. I manifestanti hanno indossato sciarpe viola e mostrato cartelli con la scritta "Ni una menos", "Non una di meno". Secondo gli organizzatori del corteo, in Argentina ogni 31 ore avviene un femminicidio.
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