Nuova Delhi, incendio in un hotel: almeno 21 morti

Almeno 21 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nel Flourish Stay, una struttura ricettiva nella parte meridionale di Nuova Delhi. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la giornata e le autorità stanno accertando le cause del rogo, mentre si teme che il bilancio possa aggravarsi.