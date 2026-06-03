Droni su San Pietroburgo dopo i raid russi su Kiev

L'Ucraina ha lanciato una nuova ondata di attacchi con droni contro obiettivi in Russia, colpendo anche l'area di San Pietroburgo, sede del Forum economico internazionale promosso da Vladimir Putin. I raid arrivano dopo i bombardamenti russi che nelle ultime ore hanno provocato decine di morti e feriti in diverse città ucraine, tra cui Kiev, Dnipro e Kharkiv.