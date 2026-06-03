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Droni su San Pietroburgo dopo i raid russi su Kiev

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L'Ucraina ha lanciato una nuova ondata di attacchi con droni contro obiettivi in Russia, colpendo anche l'area di San Pietroburgo, sede del Forum economico internazionale promosso da Vladimir Putin. I raid arrivano dopo i bombardamenti russi che nelle ultime ore hanno provocato decine di morti e feriti in diverse città ucraine, tra cui Kiev, Dnipro e Kharkiv.

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