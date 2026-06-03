Corea del Nord, Kim incontra le campionesse d'Asia di calcio

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato a Pyongyang le protagoniste dei recenti successi del calcio femminile nazionale. Il Naegohyang Women's FC ha conquistato la Champions League asiatica, mentre la selezione Under 17 ha vinto la Coppa d’Asia di categoria. Dopo la cerimonia, Kim ha assistito a una partita amichevole tra le due squadre.
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