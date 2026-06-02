Belgio, sciopero dei controllori: 200 voli cancellati

Caos nei cieli del Belgio per uno sciopero improvviso dei controllori di volo di Skeyes, che ha paralizzato il traffico aereo dalle 14 alle 21. All'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati circa 200 voli, mentre lo scalo di Charleroi ha sospeso tutti i decolli e gli atterraggi. La protesta è scattata senza preavviso contro la riforma che prevede la creazione di una torre di controllo digitale a Namur, destinata a centralizzare le attività degli scali di Charleroi e Liegi. Inutili i tentativi di mediazione della direzione di Skeyes: garantiti solo i voli di emergenza, quelli sanitari e di Stato.