Romania, edificio colpito da drone russo: due feriti

Il 29 maggio due persone sono rimaste ferite da un drone che ha colpito un condominio di dieci piani a Galați, in Romania. I droni dovrebbero essere di provenienza russa in conseguenza di un attacco notturno sferrato dalla Russia contro la vicina Ucraina.
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