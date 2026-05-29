Proteste e scontri al centro ICE di Newark in New Jersey

Scontri tra manifestanti e agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) davanti al centro di detenzione Delaney Hall di Newark, nel New Jersey. I dimostranti, scandendo slogan come "nessuno è illegale", hanno formato catene umane chiedendo la chiusura della struttura e il rilascio o un trattamento più umano per i detenuti.
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