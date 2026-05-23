California, maxi-evacuazione per fuga di sostanza tossica

Oltre 40.000 persone sono state evacuate a Garden Grove, nella Contea di Orange in California, dopo che un serbatoio contenente circa 26.000 litri di metilmetacrilato ha iniziato a perdere in uno stabilimento aerospaziale. Il comandante Craig Covey ha dichiarato: "Il serbatoio cede o esplode, coinvolgendo i serbatoi circostanti". Si indaga sulla causa della fuga di sostanza tossica.