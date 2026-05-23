New York, scoppio in un cantiere navale: 1 morto e 36 feriti

Un'esplosione in un cantiere navale sull'isola di Staten Island, a New York, ha provocato un morto e 36 feriti. La deflagrazione è avvenuta mentre i vigili del fuoco erano già sul posto per un incendio e per liberare due persone intrappolate. Tra i feriti ci sono due pompieri in gravi condizioni. Il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato un'indagine approfondita.