Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 80 morti

Un'esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nella provincia cinese dello Shanxi, ha provocato almeno 90 morti. Al momento dell'incidente nell'impianto si trovavano 247 lavoratori; nove risultano ancora dispersi. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il dispiegamento totale dei soccorsi e avviato un'indagine per individuare i responsabili. Un funzionario della società proprietaria è stato già fermato dalle autorità locali.