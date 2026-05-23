Bangladesh, il bufalo albino "Donald Trump" è già una star

Un raro bufalo albino dal mantello color crema, naso rosato e folta chioma bionda ha attirato numerosi visitatori in un allevamento nel distretto di Narayanganj, in Bangladesh. L'animale, che pesa circa 700 kg, è stato soprannominato "Donald Trump" per la somiglianza del ciuffo frontale con l'acconciatura del presidente statunitense ed è già una celebrità nel Paese.
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