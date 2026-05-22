Lugansk, raid ucraino su uno studentato: ci sono vittime

E' di almeno 4 morti e 35 feriti il bilancio provvisorio di un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco dell'Università Pedagogica di Luhansk, regione controllata dai russi. Secondo la commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova, nell'edificio dormivano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il funzionario russo Leonid Pasechnik ha riferito che i soccorritori sono ancora alla ricerca di dispersi tra le macerie.