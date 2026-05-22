Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump annuncia l’invio di altri 5mila soldati in Polonia

Mondo

Donald Trump ha annunciato l’invio di altri 5mila soldati statunitensi in Polonia, definendo decisiva la relazione con il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki. L’annuncio arriva in un momento di tensioni all’interno della Nato sul conflitto tra Israele e Iran.

Prossimi video

Tragedia Maldive, entro prossime ore arrivo salme 4 italiani

Mondo

Cuba, protesta anti-Usa per l'incriminazione di Raul Castro

Mondo

Vertice Nato in Svezia su difesa e Ucraina

Mondo

Trump annuncia l’invio di altri 5mila soldati in Polonia

Mondo

Lugansk, raid ucraino su uno studentato: ci sono vittime

Mondo

Late Show, le voci degli spettatori a New York prima dell'ultima puntata del programma di Stephen Colbert

Mondo