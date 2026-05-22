Trump annuncia l’invio di altri 5mila soldati in Polonia

Donald Trump ha annunciato l’invio di altri 5mila soldati statunitensi in Polonia, definendo decisiva la relazione con il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki. L’annuncio arriva in un momento di tensioni all’interno della Nato sul conflitto tra Israele e Iran.
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