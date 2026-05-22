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Piogge torrenziali e alluvioni in Cina, almeno 12 morti

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Una violenta ondata di maltempo con piogge torrenziali ha colpito la Cina meridionale e centrale, provocando almeno dodici vittime e pesanti disagi. Le inondazioni hanno causato la chiusura di scuole e attività commerciali, oltre al blocco di trasporti ed energia elettrica. Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra il drammatico salvataggio di una donna caduta in acqua mentre cercava di camminare in una strada completamente allagata. La donna ha rischiato l'annegamento dopo aver perso l'equilibrio: è stata tratta in salvo da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

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