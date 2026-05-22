Una violenta ondata di maltempo con piogge torrenziali ha colpito la Cina meridionale e centrale, provocando almeno dodici vittime e pesanti disagi. Le inondazioni hanno causato la chiusura di scuole e attività commerciali, oltre al blocco di trasporti ed energia elettrica. Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra il drammatico salvataggio di una donna caduta in acqua mentre cercava di camminare in una strada completamente allagata. La donna ha rischiato l'annegamento dopo aver perso l'equilibrio: è stata tratta in salvo da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.
Prossimi video
Piogge torrenziali e alluvioni in Cina, almeno 12 morti
Mondo
Tragedia Maldive, domani rientro a Malpensa dei 4 corpi
Mondo
Vertice Nato, Rutte: buona notizia è che europa spende di più
Mondo
250 anni indipendenza Usa, intervista a McLaurin
Mondo
Groenlandia, proteste contro nuovo consolato Usa a Nuuk
Mondo
Cisgiordania, aumentano gli attacchi dei coloni israeliani
Mondo
Caso Epstein, principe Andrea indagato per reati sessuali
Mondo