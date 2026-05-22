Vertice Nato in Svezia su difesa e Ucraina

I ministri degli Esteri della Nato si sono riuniti in Svezia per discutere l’aumento delle spese militari e il sostegno all’Ucraina. Al centro del vertice anche le tensioni in Medio Oriente e la sicurezza nello Stretto di Hormuz, mentre proseguono i preparativi per il summit Nato di luglio ad Ankara.
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