Maldive, recuperati i corpi dei cinque sub italiani

Una squadra internazionale di soccorso subacqueo ha collaborato con le autorità delle Maldive nelle operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani morti durante un’immersione scientifica in un sistema di grotte sottomarine profonde. Le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora in corso.
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