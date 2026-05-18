Stretto di Hormuz, trattative in stallo tra Usa e Iran

A più di cinque settimane da un fragile cessate il fuoco, Usa e Iran restano distanti su un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. Washington chiede lo smantellamento del programma nucleare iraniano; Teheran vuole risarcimenti per i danni di guerra, la fine del blocco navale e anche lo stop dei raid israeliani in Libano. La crisi in Medio Oriente nel frattempo continua a influire pesantemente sull'approvvigionamento e sul prezzo del petrolio in tutto il mondo.
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