Stretto di Hormuz, trattative in stallo tra Usa e Iran

A più di cinque settimane da un fragile cessate il fuoco, Usa e Iran restano distanti su un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. Washington chiede lo smantellamento del programma nucleare iraniano; Teheran vuole risarcimenti per i danni di guerra, la fine del blocco navale e anche lo stop dei raid israeliani in Libano. La crisi in Medio Oriente nel frattempo continua a influire pesantemente sull'approvvigionamento e sul prezzo del petrolio in tutto il mondo.