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Israele intercetta una nave della flotilla per Gaza

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Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno dichiarato che le forze israeliane hanno abbordato una delle navi dirette a Gaza nel Mediterraneo orientale. I video diffusi dagli attivisti mostrano il momento dell’intervento della marina israeliana a bordo dell’imbarcazione.

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