Raid di droni ucraini sulla regione di Mosca: almeno 4 morti

Almeno quattro persone sono morte in un massiccio attacco di droni ucraini in Russia. Tre vittime sono state registrate nella regione di Mosca, una nel Belgorod. Le difese aeree hanno abbattuto 50 droni diretti su Mosca, il maggior attacco alla capitale da oltre un anno, e 556 in totale su tutto il territorio russo. Colpiti edifici residenziali, infrastrutture e anche l'aeroporto Sheremetyevo.
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