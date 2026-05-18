Messico, attacco armato a Tehuitzingo: dieci morti

Dieci persone, tra cui un minore, sono state uccise in un attacco armato nel comune di Tehuitzingo, nello stato messicano di Puebla. Le vittime sono sei uomini, tre donne e un bambino, colpiti da individui armati. Le forze statali e federali hanno promesso "tolleranza zero" sull'episodio e avviato un'indagine congiunta per individuare i responsabili e chiarire il movente.