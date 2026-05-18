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Messico, attacco armato a Tehuitzingo: dieci morti

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Dieci persone, tra cui un minore, sono state uccise in un attacco armato nel comune di Tehuitzingo, nello stato messicano di Puebla. Le vittime sono sei uomini, tre donne e un bambino, colpiti da individui armati. Le forze statali e federali hanno promesso "tolleranza zero" sull'episodio e avviato un'indagine congiunta per individuare i responsabili e chiarire il movente.

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