Sudan, allarme fame: 19,5 milioni in crisi alimentare

Sono quasi 19,5 milioni i sudanesi che stanno affrontando livelli acuti di fame a causa del conflitto che da tre anni sta devastando il paese. I dati sono stati raccolti e pubblicati nell’ultimo rapporto IPC delle Nazioni Unite. La guerra, combattuta tra le Forze di Supporto Rapito e l’Esercito sudanese, ha provocato circa nove milioni di sfollati e reso difficile la distribuzione degli aiuti umanitari. FAO, WFP e UNICEF segnalano un accesso limitato a causa delle continue violenze perpetrate ai danni della popolazione civile e delle infrastrutture distrutte e chiedono un immediato cessate il fuoco.