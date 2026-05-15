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Sudan, allarme fame: 19,5 milioni in crisi alimentare

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Sono quasi 19,5 milioni i sudanesi che stanno affrontando livelli acuti di fame a causa del conflitto che da tre anni sta devastando il paese. I dati sono stati raccolti e pubblicati nell’ultimo rapporto IPC delle Nazioni Unite. La guerra, combattuta tra le Forze di Supporto Rapito e l’Esercito sudanese, ha provocato circa nove milioni di sfollati e reso difficile la distribuzione degli aiuti umanitari. FAO, WFP e UNICEF segnalano un accesso limitato a causa delle continue violenze perpetrate ai danni della popolazione civile e delle infrastrutture distrutte e chiedono un immediato cessate il fuoco.

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