Raid su Kiev, l’Europa accusa: “Mosca non vuole pace”

Nuova escalation in Ucraina dopo un pesante raid russo su Kiev. Missili e droni hanno colpito quartieri residenziali della capitale causando almeno 24 morti e decine di feriti. Secondo diplomatici europei, l’intensificarsi degli attacchi dimostra che Mosca non sarebbe interessata a reali negoziati di pace. Zelensky accusa il Cremlino di colpire civili, mentre l’UE parla di assenza di segnali concreti verso una soluzione diplomatica.
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