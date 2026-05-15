Raid su Kiev, l’Europa accusa: “Mosca non vuole pace”

Nuova escalation in Ucraina dopo un pesante raid russo su Kiev. Missili e droni hanno colpito quartieri residenziali della capitale causando almeno 24 morti e decine di feriti. Secondo diplomatici europei, l’intensificarsi degli attacchi dimostra che Mosca non sarebbe interessata a reali negoziati di pace. Zelensky accusa il Cremlino di colpire civili, mentre l’UE parla di assenza di segnali concreti verso una soluzione diplomatica.