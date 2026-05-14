Kiev, arrestato per corruzione ex braccio destro Zelensky

La Corte suprema anticorruzione di Kiev ha disposto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, ex capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, con l'accusa di corruzione. I pm sospettano che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari avvalendosi di un gruppo criminale organizzato. Per l'ex capo dell'ufficio del presidente, che ha definito le accuse "infondate", è prevista una custodia cautelare di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di oltre 2,7 milioni di euro.
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