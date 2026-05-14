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Kiev, arrestato per corruzione ex braccio destro Zelensky

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La Corte suprema anticorruzione di Kiev ha disposto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, ex capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, con l'accusa di corruzione. I pm sospettano che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari avvalendosi di un gruppo criminale organizzato. Per l'ex capo dell'ufficio del presidente, che ha definito le accuse "infondate", è prevista una custodia cautelare di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di oltre 2,7 milioni di euro.

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