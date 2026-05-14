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New York, demoliti 200 scooter e ciclomotori illegali

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A New York la polizia e il dipartimento di Igiene Urbana hanno demolito 200 scooter e ciclomotori illegali sequestrati in città. Dall’inizio dell’anno le autorità hanno confiscato oltre 5.700 mezzi, in aumento rispetto al 2025.

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