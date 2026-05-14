Gaza, palestinesi celebrano il 78° anniversario della Nakba

A Zawayda, nella Striscia di Gaza, i palestinesi hanno commemorato il 78° anniversario della Nakba con danze tradizionali, canti e cerimonie simboliche. Durante l’evento i partecipanti hanno ricordato l’esodo del 1948 e le sofferenze causate dalla guerra nella Striscia dopo il 7 ottobre 2023.
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