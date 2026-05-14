Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, palestinesi celebrano il 78° anniversario della Nakba

Mondo

A Zawayda, nella Striscia di Gaza, i palestinesi hanno commemorato il 78° anniversario della Nakba con danze tradizionali, canti e cerimonie simboliche. Durante l’evento i partecipanti hanno ricordato l’esodo del 1948 e le sofferenze causate dalla guerra nella Striscia dopo il 7 ottobre 2023.

Prossimi video

India, Araqchi incontra Modi al vertice di Nuova Delhi

Mondo

Kiev, arrestato per corruzione ex braccio destro Zelensky

Mondo

Gaza, murale per Yamal dopo la bandiera palestinese

Mondo

Papa alla Sapienza: "Non sia chiamata difesa il riarmo"

Mondo

Futuro UE, Draghi: "Per la prima volta siamo soli insieme"

Mondo

Ucraina, rimosso missile inesploso da condominio a Chabany

Mondo