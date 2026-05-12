Proteste a Vienna contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest. I manifestanti pro Palestina chiedono l’esclusione del Paese dalla competizione, mentre continuano le contestazioni per quanto accade nella Striscia di Gaza.
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Vienna, protesta contro Israele all’Eurovision
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