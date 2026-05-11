Vertice Africa-Francia, Macron bacchetta il pubblico in sala

Il presidente francese Emmanuel Macron ha interrotto i lavori del vertice Africa-Francia in corso in Kenya. Durante una sessione dedicata ai giovani, Macron è salito sul palco per richiamare all'ordine la platea. “Non è possibile parlare con questo rumore in sala, è una totale mancanza di rispetto”, ha detto. Al vertice partecipano più di 30 leader africani, dirigenti d'azienda e giovani imprenditori.
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