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Hantavirus, Papa Leone XIV ringrazia le Isole Canarie

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Papa Leone XIV, durante il Regina Caeli in piazza San Pietro, ha ringraziato il popolo delle Canarie per aver permesso lo sbarco della nave Mv Hondius colpita da un focolaio di Hantavirus. Il Pontefice ha inoltre invitato i fedeli ad affidarsi allo Spirito Santo e a seguire i comandamenti come via alla salvezza. Il Papa ha poi rivolto un pensiero a tutte le persone che vivono in luoghi di guerra come Sahel, Ciad e Mali.

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