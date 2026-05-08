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Teheran respinge rapporto Usa su calo dell'arsenale iraniano

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Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha respinto il rapporto attribuito alla Cia sulle capacità missilistiche di Teheran. “Il nostro arsenale missilistico e la capacità di lancio non sono al 75% rispetto al 28 febbraio. La cifra corretta è il 120%", ha precisato. Araghchi ha quindi accusato gli Usa per quanto accaduto nelle scorse nello Stretto di Hormuz. "Ogni volta che una soluzione diplomatica è sul tavolo, gli Stati Uniti scelgono un'avventura militare irresponsabile”, ha scritto sui social.

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