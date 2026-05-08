Teheran respinge rapporto Usa su calo dell'arsenale iraniano

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha respinto il rapporto attribuito alla Cia sulle capacità missilistiche di Teheran. “Il nostro arsenale missilistico e la capacità di lancio non sono al 75% rispetto al 28 febbraio. La cifra corretta è il 120%", ha precisato. Araghchi ha quindi accusato gli Usa per quanto accaduto nelle scorse nello Stretto di Hormuz. "Ogni volta che una soluzione diplomatica è sul tavolo, gli Stati Uniti scelgono un'avventura militare irresponsabile”, ha scritto sui social.
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