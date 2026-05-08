Amazon avanti col data center in Cile dopo il ricorso

Amazon Web Services prosegue il progetto per un maxi data center vicino Santiago del Cile dopo il rigetto del ricorso ambientale dei residenti. Il piano prevede investimenti per oltre 4 miliardi di dollari, ma i comitati locali temono effetti su colline, biodiversità e risorse idriche in un’area colpita dalla siccità.
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