Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amazon avanti col data center in Cile dopo il ricorso

Mondo

Amazon Web Services prosegue il progetto per un maxi data center vicino Santiago del Cile dopo il rigetto del ricorso ambientale dei residenti. Il piano prevede investimenti per oltre 4 miliardi di dollari, ma i comitati locali temono effetti su colline, biodiversità e risorse idriche in un’area colpita dalla siccità.

Prossimi video

Metsola a Sky TG24: amo Italia per i suoi valori europei

Mondo

Metsola a Sky TG24: importante Ue sappia chi sono suoi amici

Mondo

Amministrative Uk, tonfo del Labour, trionfa Reform

Mondo

Rubio: "Conoscere il mio albero genealogico è emozionante"

Mondo

Teheran: "Il nostro arsenale non ha subito grandi danni"

Mondo

Teheran respinge rapporto Usa su calo dell'arsenale iraniano

Mondo