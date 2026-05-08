Indonesia, erutta vulcano Dukono: 20 escursionisti bloccati

Il vulcano Dukono, in Indonesia, ha eruttato lanciando cenere fino a 10 chilometri di altezza. Le autorità stanno cercando 20 escursionisti rimasti bloccati nell’area dopo l’eruzione.
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