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Indonesia, erutta vulcano Dukono: 20 escursionisti bloccati

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Il vulcano Dukono, in Indonesia, ha eruttato lanciando cenere fino a 10 chilometri di altezza. Le autorità stanno cercando 20 escursionisti rimasti bloccati nell’area dopo l’eruzione.

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