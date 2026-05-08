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Un libro racconta l'umanità  portata in scena da Shakespeare

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Nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, l'anglista Nadia Fusini racconta l'opera di Shakespeare attraverso i suoi personaggi minori. L'anticipazione

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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