Maxi sequestro di cocaina in Spagna: oltre 30 tonnellate

La Guardia Civil spagnola ha sequestrato oltre 30 tonnellate di cocaina a bordo di una nave intercettata al largo delle Canarie. Per le autorità è il più grande sequestro di droga mai effettuato in Europa in una singola operazione. Arrestati i 23 membri dell’equipaggio, trovate anche armi e munizioni a bordo.
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