Durante un discorso nella East Room della Casa Bianca, Melania Trump ha definito il marito un "leader empatico" davanti a un gruppo di madri di militari riunite per la festa della mamma. Le parole della first lady hanno suscitato fragorose risate in platea facendo sorridere anche Donald Trump. Il video è diventato subito virale sui social media.
Prossimi video
Live In, Metsola: Europa può essere autonoma e indipendente
Mondo
Guerra in Ucraina, Cremlino: da mezzanotte 48 ore cessate il fuoco
Mondo
Melania definisce Trump "leader empatico", la platea ride
Mondo
Raid israeliani nel sud del Libano, soccorsi a Habboush
Mondo
Vaticano, incontro tra il Papa e il segretario di Stato Usa
Mondo
Live in, Zuppi: Papa chiede il cessate fuoco, sia ascoltato
Mondo
Live in, Zuppi:diplomazia fondamentale contro incomprensioni
Mondo