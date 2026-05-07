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Melania definisce Trump "leader empatico", la platea ride

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Durante un discorso nella East Room della Casa Bianca, Melania Trump ha definito il marito un "leader empatico" davanti a un gruppo di madri di militari riunite per la festa della mamma. Le parole della first lady hanno suscitato fragorose risate in platea facendo sorridere anche Donald Trump. Il video è diventato subito virale sui social media.

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