Armenia, Zelensky e Starmer a Erevan per il vertice Epc

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Keir Starmer sono giunti a Everan, in Armenia, per il summit della Comunità politica europea. Al vertice, in programma lunedì, parteciperanno quasi 50 capi di Stato e di governo. Sul tavolo ci saranno anche le crisi in Ucraina e Iran, e le loro ripercussioni sui rapporti internazionali e sull’economia. A margine della plenaria, Volodymyr Zelensky ha in agenda una serie di incontri bilaterali con i primi ministri di Norvegia, Finlandia, Regno Unito e Repubblica Ceca.