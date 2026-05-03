Armenia, Zelensky e Starmer a Erevan per il vertice Epc

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Keir Starmer sono giunti a Everan, in Armenia, per il summit della Comunità politica europea. Al vertice, in programma lunedì, parteciperanno quasi 50 capi di Stato e di governo. Sul tavolo ci saranno anche le crisi in Ucraina e Iran, e le loro ripercussioni sui rapporti internazionali e sull’economia. A margine della plenaria, Volodymyr Zelensky ha in agenda una serie di incontri bilaterali con i primi ministri di Norvegia, Finlandia, Regno Unito e Repubblica Ceca.
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