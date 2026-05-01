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Attivisti della Global Sumud Flotilla portati a Creta

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Attivisti della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza sono stati fermati da Israele e portati a Creta. Le navi trasportavano aiuti umanitari. L’operazione ha suscitato reazioni internazionali e nuove tensioni.

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