Attivisti della Global Sumud Flotilla portati a Creta

Attivisti della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza sono stati fermati da Israele e portati a Creta. Le navi trasportavano aiuti umanitari. L’operazione ha suscitato reazioni internazionali e nuove tensioni.
Prossimi video
Spari a evento Washington, diffuse le immagini dell'assalto. VIDEO
Mondo
Trump: potrei ridurre truppe da Europa, Italia compresa
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il crollo del gradimento di Merz in Germania
Mondo
Guerra Iran, Trump: riduzione truppe in Italia e Spagna? Possibile
Mondo
Guerra Iran, Khamenei: cacceremo i nemici dal Golfo
Mondo
Attacco antisemita a Londra, Starmer: "Rafforzeremo sicurezza"
Mondo
Autobus finisce nella Senna vicino a Parigi
Mondo