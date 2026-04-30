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Carlo e Camilla a New York: dal memoriale 9/11 a Harlem

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Re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato New York nell'ambito di un viaggio di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza americana. I sovrani hanno deposto un mazzo di fiori al memoriale dell'11 settembre 2001 e Carlo ha visitato il progetto di agricoltura urbana ad Harlem. Per rendere omaggio ai reali inglesi, l'Empire State Building si è illuminato con i colori della bandiera inglese.

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