Mosca, le prove della Parata della Vittoria

La Russia ha tenuto la prima prova della parata annuale nella Piazza Rossa di Mosca per l'81° anniversario della sconfitta della Germania nazista. Quest'anno la sfilata del 9 maggio si terrà in formato ridotto e senza esposizione di armamenti per il timore di attacchi ucraini. Il Cremlino ha spiegato che parteciperanno solo colonne di militari provenienti da istituti di formazione delle Forze Armate.